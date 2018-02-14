/ «Театр Уральского Зрителя» поразило «проклятье чемпиона «Премьерки»» КВН

Челябинская команда возвращается домой без пропуска в четвертьфинал.

Игры Высшей лиги КВН начались в Москве. За чемпионство борются 20 команд. Первая пятерка уже показалась на сцене. Среди них — финалисты Премьер-лиги КВН, которые прошли в «Вышку» автоматически. Этой «проходящей» командой стали челябинцы — «Театр Уральского Зрителя». Правда, по результатам первой 1/8 ТУЗ оказался «проходящим коллективом» и в другом смысле. Команда получила наименьшие баллы в каждом из конкурсов, подтвердив существование «проклятия чемпиона Премьерки»: победителям Премьер-лиги редко удается расположить к себе жюри «Вышки».



Зрители прониклись Тимофеем и Александром из «Театра Уральского Зрителя», смеялись и хлопали. Команда делала больший акцент на сексе, что с их составом логично. Но не все смешно. «Репка» у них зашла отлично — зал повеселел. Команда даже словила аплодисменты на уход. Но Константин Эрнст поставил «тройку» за конкурс «Приветствие». В «Биатлоне» ТУЗы ушли после первого круга. В музыкальном задании у команды были карапули. Некоторые на зрителя зашли хорошо, например, Айболит и Моби Дик, но в целом не супер. — рассказали зрители в телеграм-канале «Такстоп!».

Вместе с ТУЗами на сцену вышли «Планета Сочи», Сборная Великобритании, Сборная Забайкальского края и Сборная Московского государственного цирка. Последние вернулись в КВН, несмотря на обещание проститься, данное в финале 2017 года. Однако в этот раз жюри не оценило юмор циркачей.







В ¼ вышли команды из Сочи, Лондона и Забайкальского края. Юмористы, представляющие юг России, стали победителями первой игры.