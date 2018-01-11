/ Хулиганы засыпали снегом Вечный огонь в Коркино

Вандалы попали на видео камеры наружного наблюдения.

В Коркино Вечный огонь снова подвергся нападению хулиганов. Его пламя погасло из-за их действий. Сообщается, что неизвестные засыпали Вечный огонь снегом. Чем был мотивирован их поступок, сейчас неясно. При этом мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, находится под круглосуточным видеонаблюдением, поэтому подростки попали на запись камеры.

Инцидент произошел 10 января около 9 часов вечера. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются подозреваемые. Записи с камер видеонаблюдения изучаются. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в сентябре 2016 года в Коркино уже потухал Вечный огонь. Тогда его погасили из любопытства школьники. Как объяснили сами школьники, о значении Вечного огня они не знали. В полиции приняли решение поставить хулиганов на учет в ПДН, а их родителей наказать административными штрафами.