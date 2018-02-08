/ Дети 5 и 2 лет отравились таблетками в Коркино

За состоянием брата и сестры следят врачи.

В Коркино двум детям стало плохо из-за таблеток. Дети съели большое количество лекарства, находившегося в свободном доступе. При этом таблетки им не предназначались. По инструкции, их принимают взрослые, чтобы снять спазмы. Детей, наглотавшихся лекарств, экстренно увезли в больницу.

Такой факт был зарегистрирован. Дети 2013 и 2016 года рождения. Сейчас проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе МВД по городу Коркино.

Известно, что младший ребенок, мальчик, находится в реанимации городской больницы. Его сестру наблюдают врачи детской больницы.

Получить информацию о текущем состоянии детей в больницах не удалось.