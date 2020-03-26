Таиланд закрывает границу: что происходит в стране на сегодняшний день

Об обстановке на Пхукете рассказала наша читательница.

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С сегодняшнего дня, 26 марта, Таиланд полностью закрывает свои границы и вводит режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, для жителей и оставшихся там туристов введены дополнительные ограничения. Что происходит в стране на данный момент, сайту «Первый областной» рассказала пребывающая там туристка.

«Вчера были на последней экскурсии, уже с сегодняшнего дня начинается комендантский час с 7 вечера до 7 утра. Нельзя выходить из отелей. Кафе не принимают посетителей, выносят заказы на улицу. Люди толпами сидят на земле и едят грязными руками. Все улицы перекрыты, дежурит полиция. Всё это напоминает апокалипсис»,— рассказывает Ксения.

Кроме того, по словам нашей читательницы, туристов начали вывозить из Таиланда досрочно.

Напомним, несмотря на то, что многие страны уже закрыли свои границы, Таиланд продолжал принимать туристов, а некоторые компании продавали путёвки, обещая покупателям отличную экскурсионную программу, посещение спа-салонов, бассейны и другие развлечения. Но, как сообщала наша читательница ранее, уже по приезде многие клубы, бары и прочие заведения были закрыты. Затем запретили и посещение бассейнов.

Отметим также, власти Таиланда запретили въезд и выезд до особого распоряжения.