Туроператорам из Екатеринбурга презентовали маршруты и экоцентр нацпарка «Таганай»

Группы туристов из Свердловской области приедут уже в июле

В национальном парке «Таганай» побывали представители туристических компаний из Екатеринбурга. Они оценили новый маршрут на Семибратке и восхитились Большой Каменной рекой, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Для гостей эта поездка стала открытием Таганая: все представители туркомпаний здесь оказались впервые. Как любое знакомство, она началась с представления территории и ее туристических возможностей.

Новинка сезона — визит-центр Семибратки с интерактивной экспозицией, открытие которого завершило обустройство маршрута «Путешествие по Европе и Азии». Тропа общей протяженностью 4,5 километра проложена в юго-западной части национального парка, и прогулка по ней позволит получить почти полное представление о том, что увидят туристы в многодневном походе.

Еще один маршрут, входящий в таганайский туристический топ, — тропа к Большой Каменной реке. На пути к одной из главных достопримечательностей путешественники увидят панорамы хребтов со смотровой площадки «Тещин язык» и преодолеют реку Большая Тесьма по подвесной переправе.

«Нам все очень понравилось — спасибо большое организаторам за презентации маршрутов и экологического центра, это полезно и интересно. Прогулка до Большой Каменной реки оставила особое впечатление. Мы увидели разный Таганай: и при проливном дожде с грозой, и при солнце. Мы ждем подробную информацию и первую группу привезем уже в июле, вторую планируем в конце сентября», — рассказала инструктор по туризму клуба «Вита» Светлана Туркина (Екатеринбург).

В 2021 году в национальном парке побывало 200 тысяч 667 туристов из разных регионов.



Напомним, что Таганай вошел в топ туристических мест России. Нацпарк расположился в одном ряду с Байкалом и Эльбрусом. Кроме того, на днях в Челябинской области представили новый туристический бренд. Кроме того, область войдет в туристический макрорегион «Большой Урал».