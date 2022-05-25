В топ туристических мест России вошли достопримечательности Челябинской области

Они расположились в одном ряду с Байкалом и Эльбрусом

Таганай, Эйфелева башня в селе Париж и разноцветные улицы города Сатки вошли в топ-90 мест России для посещения этим летом. Рейтинг составил сервис Tutu.ru.

Достопримечательности Челябинской области расположились в одном ряду с такими всероссийскими брендами, как озеро Байкал, камчатская Долина гейзеров, Ясная Поляна и гора Эльбрус.

В уральском топ-10 туристические места Челябинской области соседствуют с плато Маньпупунер, озером Банное и Кунгурской пещерой.





Напомним, что на днях в Челябинской области представили новый туристический бренд. Кроме того, область войдет в туристический макрорегион «Большой Урал».