Для Челябинской области разработали новый туристический бренд

Авторы учитывали преемственность с предыдущим логотипом

Челябинская область — это регион, который может стать местом на пути к новой мечте. Такой смысл закладывают в новый туристический бренд Южного Урала. Его презентацию на Первом инвестиционном туристическом форуме SUIF’22 провела замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

Известный многим бренд «Южный Урал. Здесь сбываются мечты» появился в 2012 году. Логотип с узорами в виде гор, лесов и животных несколько лет активно использовали в рекламных материалах.





«Нам нравится этот бренд, но в дальнейшем позиционировании с ним возникают сложности. При этом мы не уходим от образа Южный Урал. Потому что он с точки зрения туризма звучит красиво и понятно. Мы разработали новый туристический бренд. Это не бренд региона, он для продвижения сферы туризма. Некоторые элементы мы переняли с предыдущего бренда», — рассказывает Ирина Чиркова.





Туристическое позиционирование Челябинской области приобретает новые смыслы. Это «крафтовый» регион — но не кустарный и ремесленнический, а самобытный и характерный. Для продвижения используются привлекательные образы, их будут применять для визуального оформления мероприятий, организации пешеходных маршрутов и создания туристических стикерпаков. Акцент делается и на близости региона к центральной части России — из Москвы всего два часа на самолете, что подходит для отдыха в выходные.





«Этим летом мы хотим попробовать поработать с новым туристическим брендом и посмотреть, как его будут воспринимать. О сути бренда. Мы не хотим врать себе. Да, мы регион со своей историей, отчасти суровый, но не такой, как многим кажется. Мы про настоящесть, крафтовость. Челябинская область — это регион, который может стать местом на пути к новой мечте. Не зря нас очень любит знаменитый путешественник Федор Конюхов. У нас можно попробовать скалолазание, покорение гор, трекинговые маршруты, яхтинг и дайвинг. Чтобы дальше совершить большое путешествие», — поясняет замдиректора по развитию туризма АМС Челябинской области.





Создание нового бренда вызвано необходимостью увязать все туристические проекты («Твой Южный Урал», «Юраль», туристический портал и другие) в общую дизайн-концепцию с последующим продвижением на региональный и федеральный уровень под единым брендом, пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Новый стиль будет использоваться в оформлении событийных и конгрессно-выставочных мероприятий, полиграфии, сувенирной продукции, социальных сетей. В группе «ВКонтакте» и в telegram-канале уже задействован бренд.





Разработкой бренда занималось московское агентство Endy. Однако решающую роль играла челябинская команда. В основе – главная ассоциация – «южный» и «Урал». В новом бренде Южного Урала использованы натуральные, естественные цвета. Текст динамичный. Графическая система выбрана адаптируемая к разным носителям – кружки, обложки, одежды и т.п.







Ирина Чиркова привела данные опроса о том, какие образы и явления ассоциируются у жителей России с Челябинской областью. В исследовании принимали участие жители соседних регионов, а также субъектов, откуда есть авиарейсы на Южный Урал. Метеорит на первом месте. Далее — промышленность, Уральские горы, города Челябинск и Магнитогорск, хоккейные команды «Трактор» и «Металлург». Все это и дальше будут использовать для продвижения отдыха в регионе. Например, промышленность «повернут» в туристическом плане — будет больше экскурсий на производства.





Также Ирина Чиркова рассказала, что примерно два года новая команда работает над продвижением туризма в Челябинской области. Губернатор поставил две задачи, параллельные друг другу. Первая — развитие туризма в целом, как индустрии. Это в том числе меры поддержки. Вторая — продвижение существующего туристического потенциала. Ведь горы, озера и некоторые объекты турпоказа появились не два года назад.