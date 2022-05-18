Челябинская область войдет в туристический макрорегион «Большой Урал»

На территории кластера организуют маршруты с качественной инфраструктурой

На Петербургском международном экономическом форуме, который проведут с 15 по 18 июня 2022 года, главы Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и Республики Башкортостан подпишут соглашение об участии в туристической дестинации «Большой Урал». Объединение уже включено в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит привлечь деньги в регионы для нужд сферы. Об этом во время Первого инвестиционного туристического форума SUIF’22 рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

«Четыре региона в прошлом году изъявили желание о том, чтобы объединиться в этот макрорегион и войти в государственную программу развития туризма. Буквально недавно мы их приняли в свои ряды. На ПМЭФ планируется подписание соглашения Ростуризма с главами пяти регионов Большого Урала. Это даст нам всем некий гарант, что на уровне глав регионов будет поддержка и приоритетное развитие туризма в этих регионах», — поясняет Эльмира Туканова.





Директор департамента также рассказала, что объединение регионов в «Большой Урал» имеет экономическое и политическое обоснование из-за их географической близости. Есть и туристическая предпосылка — чтобы никто не «тянул на себя одеяло», а все совместно развивали туризм. Регионы Большого Урала имеют мощные железные и автомобильные дороги, аэропорты. Все это поможет комфортному перемещению туристов.

Для развития туристической дестинации (это территория с удобствами, местами размещения и услугами для туристов) «Большой Урал» нужно:



формирование совместного мастер-плана по продвижению макрорегиона,

создание межрегиональных маршрутов по объединяющим направлениям,

развитие инфраструктуры в регионах Большого Урала.

«Мы хотим создать бесшовную инфраструктуру туризма, которая позволит туристу, пересекая те или иные границы, не ощущать разницы в сервисе, качестве обслуживания. Мы предлагаем единую туристскую навигацию, улучшение придорожного сервиса, повышение доступности мобильной связи и интернета, создание сети визит-центров и благоустройство турмаршрутов в заповедниках и нацпарках», — отмечает Эльмира Туканова.





Привлекать к туризму по регионам «Большого Урала» планируют не только местных жителей, но и население других субъектов РФ. Среди потенциальных программ — чартерные туры при поддержке Ростуризма. Отдыхающие будут прилетать в Екатеринбург, аэропорт которого хотят сделать воздушными воротами «Большого Урала», осматривать достопримечательности Свердловской области. Потом будет посещение Челябинской области и других регионов кластера.