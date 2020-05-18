Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты по России

На летние рейсы началась продажа билетов по сниженным тарифам.

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С 1 апреля лоукостер «Победа» полностью приостановил выполнения рейсов по всем направлениям. Такая мера была принята с введениями ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Но президент Владимир Путин с 12 мая закончил режим нерабочих дней. Таким образом, режим обязательной самоизоляции начинает смягчаться. И авиакомпания приняла решение о возобновлении полетов с 1 июня, пока внутри России, и о старте продаж билетов на летний сезон. Отмечается, что грядущие тарифы в среднем стали в три раза меньше тарифа летнего сезона прошлого года.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона», — заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

К слову, в продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60 процентов всех билетов на июнь будет предложено по цене от 499 до 2 тысяч 999 рублей.

Напомним, что в Челябинской области режим обязательной самоизоляции все еще действует. И покидать регион без уважительных причин не рекомендуется в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.