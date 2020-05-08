Международные авиарейсы из РФ возобновят в лучшем случае к сентябрю

Есть и пессимистичный сценарий.

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Национальное рейтинговое агентство разработало два сценария возобновления международных авиарейсов из России, которые были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции. В базовом варианте перелеты за рубеж начнут осуществлять к сентябрю. При пессимистичном развитии событий, отправиться самолетом за границу можно будет не раньше конца 2020 года. Информацию опубликовало РИА Новости со ссылкой на имеющийся у агентства документ сценария.

«Восстановление перевозок потребует значительного времени, а последствия шока будут ощущаться в течение минимум двух-трех лет. Согласно базовому сценарию агентства, международные перевозки будут закрыты до сентября, а внутренние перевозки начнут медленно восстанавливаться с начала лета», — говорится в исследовании.

Что касается внутренних перелетов, то в позитивном варианте они должны начать «оживать» уже летом, по пессимистичному сценарию летать по стране можно будет начать в сентябре.

Из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта. В настоящее время авиаперелеты осуществляются лишь для вывоза людей из-за рубежа, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Из-за падения спроса авиаперевозчики также сократили и перелеты внутри страны.