/ Подростка, ехавшего в вагоне с углем, задержали транспортные полицейские

Школьник решил прогулять школу и уехать в Златоуст.





Транспортные полицейские Златоуста задержали 16-летнего школьника из Миасса. Подросток выбрал креативный способ прогулять школу и добраться до Златоуста: залез в движущийся полувагон грузового поезда с углем.



Решив не идти в школу, молодой человек пришел на станцию Миасс, где забрался в полувагон с углем грузового поезда, чтобы доехать до Златоуста. Во время следования поезда через станцию Уржумка (ЮУЖД) подростка заметили сотрудники железной дороги, которые сообщили о нем в транспортную полицию. Когда грузовой состав прибыл на станцию Златоуст, полицейские обнаружили беглеца и доставили в служебное помещение транспортной полиции. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

После профилактической беседы в отношении подростка были составлены протоколы по статьям административного кодекса «Самовольный проезд в грузовом поезде» и «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».