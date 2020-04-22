23 человека вернулись в Челябинскую область из Турции

Все они помещены в обсерватор на территории санатория «Изумруд».

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Вечером 21 апреля в аэропорту Кольцово приземлился самолет, который доставил российских туристов из Турции. Среди них было также и 23 южноуральца, среди которых было трое грудных детей.

После долгих проверок людей в самолете и на приграничной территории, их посадили в автобус, который прямиком привез их на территорию санатория «Изумруд», который расположен в Челябинске. Там расположен обсерватор для людей, возвратившихся из-за границы. Но даже после проверок в аэропорту туристов долго не выпускали из автобуса — их документы вновь и вновь проверяли, а также измеряли температуру.

Один из туристов — Николай Калинин — летал в Анталию, в гости к дочери. И как он признается, прибыл туда еще в начале февраля.

«Я планировал возвращаться домой ровно через 60 дней после прибытия — 11 апреля. Но получилось вот так. Я бы не сказал, что конкретно в Анталии много заболевших. Но мы соблюдали все карантинные меры. В Турции они гораздо строже. У них по выходным даже действует комендантский час. В это время вообще никуда выходить нельзя», — рассказывает прибывший южноуралец.

Теперь же всем, кто прибыл, нельзя будет покидать свои комнаты в обсерваторе в течение 14 дней. Там имеется все необходимое для их комфортного пребывания. Туристы также будут находиться под непрерывным медицинским наблюдением. На первый и десятый день у них будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

«Если результаты будут отрицательны, и мы на это надеемся, то по прошествии 14 дней они будут выписаны домой. Люди здесь ведут себя спокойно, никаких конфликтных ситуаций не возникало. За прошедший период времени здесь ни у кого не было выявлено коронавируса», — рассказал Никита Осипов, начальник обсерватора на территории санатория «Изумруд».

Для людей организовано трехразовое питание, которое они получают вовремя и в нужном объеме, в соответствии с нормами. Все доставляется в одноразовой посуде в специализированных боксах. Помимо этого, в номерах проводятся ежедневные уборки и дезинфекции, имеются специальные облучатели. А входы для сотрудников и прибывающих на самоизоляцию разделены.

Также имеется круглосуточная охрана, сотрудники которой находятся на каждом этаже обсерватора, на входе, а также на территории, которую постоянно патрулируют. Так что свободно покинуть учреждение туристам будет невозможно.

Напомним, что в Челябинской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режиму самоизоляции: 8-800-201-41-88.