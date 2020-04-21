34 южноуральца смогут вернуться сегодня из Турции

Они будут помещены на карантин в санаторий «Изумруд».

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В Екатеринбурге сегодня, 21 апреля, вечером в аэропорт Кольцово приземлится самолет из Турции, на борту которого должны быть 34 южноуральца. И Челябинская область отправит за ними автобус, чтобы поскорее доставить своих жителей домой, после неопределенности и неизвестности, которую они пережили за границей.

Отметим, что встречать прилетающих будут представители регионального Минздрава, Роспотребнадзора и полиции. Ни с кем, кроме специально подготовленных сотрудников, путешественники контактировать не будут — на этом построен весь алгоритм их прилета и прохождения всех приграничных процедур.

Отмечается, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер на личном контроле держит вопрос возвращения южноуральцев на родину.

«По приезду в Челябинск южноуральцев на 14 дней разместят в санатории „Изумруд“, где обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в санатории «Изумруд» уже находятся туристы, прибывшие в прошедшие выходные из Таиланда.