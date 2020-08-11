Туристы смогут вернуть часть потраченных денег, путешествуя по Южному Уралу

К программе кэшбэка подключились четыре туроператора и девять мест отдыха.

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Четыре туроператора Челябинской области станут участниками программы субсидирования. Компании «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал» предлагают своим клиентам санаторно-оздоровительный отдых и различные активности, вплоть до горнолыжных туров. При оплате своего путешествия картой «МИР», можно будет вернуть 5, 10 или 15 тысяч рублей.

Туристам из соседних регионов предлагают насладиться красотами Большой каменной реки и озера Зюраткуль, спуститься в Сугомакскую пещеру, исследовать экотропу между озерами Тургояк и Инышко.

«Вершина-тур» предлагает туристический пакет «Такой разный Южный Урал». Путешествие на автобусе начнется экскурсией по Кировке, а завершится знакомством со знаменитым чугунным литьем в Каслях. С «Авиаспектром» можно проехать вдоль границы Европа-Азия, посетив озера Тургояк, Златоуст, Верхнеуральск и Челябинск. Компания «Спутник» зовет прогуляться по национальному парку «Таганай».

«Стоимость турпакетов составит от 25 500 рублей, продолжительность поездки — от четырех ночей. Самостоятельных путешественников готовы принять коллективные средства размещения Челябинской области: апарт-отель Sunny Valley, гостиничный комплекс „Березка“, санаторий „Карагайский бор“, семейный курорт „Утес“ и другие», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, приобрести путевки с кэшбэком жители России смогут с 21 по 28 августа. Ознакомиться со списком партнеров программы, а также определиться с местом отдыха можно на сайте мирпутешествий. рф.