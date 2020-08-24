Туристов приглашают на красивые и экологические тропы Южного Урала

И предлагают отправиться на экскурсии в загадочные места.

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Южный Урал славится своей выдающейся природой, в которой имеются красивые озера, великолепные горы и редкие лесные обитатели. И так и хочется вырваться на природу из городской суеты, чтобы провести время наедине с природой.

Поэтому именно для любителей Урала, а также тех, кто хочет интересно и при этом с пользой провести досуг, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» рассказал о нескольких оборудованных экологических тропах, по которым можно беспрепятственно прогуляться.

Первым таким местом является Серпиевский государственный природный комплексный заказник. Он находится вблизи села Серпиевка, в Катав-Ивановском районе.

«Здесь есть все для искушенных путешественников: нетронутые сосново-лиственные и елово-пихтовые леса, древние пещеры и необычайно красивая река Сим. Для туристов оборудовали два экскурсионных маршрута. Прогуляться по ним можно круглый год. Экскурсия пройдет по удивительным пещерам и карстовым объектам. Среди них значимый объект культурного наследия региона — Колокольная пещера. Это третья уникальная пещера в России, где были обнаружены рисунки древних людей эпохи палеолита. Они схожи со знаменитыми наскальными рисунками Игнатьевской пещеры», — сообщили в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Еще одним прекрасным место является остров Веры — мистическое место, расположенное на глубине озера Тургояк. Там расположены строения, над разгадкой тайны которых годами ломают голову ученые.

Ведь по легенде, там похоронена отшельница Вера, которая занималась врачеванием и проведением обрядов, здесь же располагаются руины различных сооружений старообрядческих общин, а остров до сих пор остаётся местом массового паломничества. Чтобы своими глазами увидеть загадочные мегалиты и окунуться в окружающую их атмосферу, на Южный Урал приезжают туристы со всего мира.

ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» приглашает ценителей загадок и красивой природы окунуться в атмосферу острова в компании опытных экскурсоводов.

«Учреждение заключило договоры с организациями, которые предоставляют для проведения экскурсий плавательные средства с электрическими двигателями. Это означает, что посетить полный загадок и легенд маршрут может любой желающий. Тем не менее, хотим еще раз напомнить, что пользоваться плавательными средствами с двигателями внутреннего сгорания на озере Тургояк запрещено. Специалисты призывают южноуральцев бережнее относиться к природе и помочь сохранить ее для будущих поколений», — отметили в ведомстве.

Ну даже если нет возможности поездить по региону, то и в областном центре — Челябинске — есть, на что посмотреть. Ведь в самом центре города находится городской бор, где пролегли два экологических пешеходных маршрута: «Лесные сказки», которая будет интересна детям и подросткам, а также «Тропа исследователей», во экскурсии по которой можно в доступной и увлекательной форме познакомиться с историей и особенностями природы бора.

А чтобы пройтись по специально оборудованным маршрутам, можно просто оставить заявку в ОГУ «ООПТ Челябинской области» и направляться навстречу приключениям.

Тропы оборудованы в рамках нацпроекта «Экология» с целью развития экологического туризма на Южном Урале.