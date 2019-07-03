Туристов ждет интерактив с достопримечательностями Кыштыма во время прогулки по городу

Про самые интересные объекты сделали видео.

Прогулки по Кыштыму сделали интереснее для активных пользователей гаджетов. Пешеходный маршрут продолжают наполнять интерактивом. Для этого в приложение «КЫШТЫМ AR» добавили новые разделы, связанные с объектами туристического маршрута. Про них можно будет посмотреть короткие видео, а выбрать интересный объект предлагают на баннере с 3d-метками . Его повесили на фасаде кинотеатра «Октябрь».

«Скачав приложение „КЫШТЫМ AR“, кыштымцы и гости города получат экскурсионное сопровождение по маршруту „Прошлое в настоящем и будущем“. В 90-секундных роликах о девяти объектах, расположенных на протяжении всего туристического маршрута, использованы работы кыштымских фотографов»,— рассказала директор Центра развития туризма Кыштыма Алина Шмарина.