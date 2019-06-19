/ Вечернюю экскурсию по органному залу организовала Челябинская филармония

Гостей ждет рассказ об инструменте и зале.

На вечернюю экскурсию по органному залу приглашают челябинцев. Авторское мероприятие организовала Челябинская филармония. Гостям предлагают узнать о появлении и реконструкции зала органной и камерной музыки, особенностях его архитектуры, установленном в зале инструменте Hermann Eule и показать «закулисье» работы органистов.

Для тех, кто оказался в органном зале впервые, такие встречи становятся своего рода подготовкой к слушанию и глубокому, осознанному восприятию органной музыки. Как правило, в завершение путешествия гости смогут услышать звучание органа. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

«Авторская экскурсия по органному залу» состоится 25 июня в 18:30. Гостей ждут в зале органной и камерной музыки «Родина». Вести программу будет директор концертного зала «Родина» Ирина Андреева. Цена билета — 200 рублей.