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/ На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы

На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы

Необычный формат — моноспектакль по повести Гоголя.
сегодня в 16:32
  |  Культура

Туристы из Челябинска попали в пробку, путешествуя по Санкт-Петербургу. С этого начинается новый спектакль в Театре драмы, созданный по повести Николая Гоголя «Портрет». Экскурсовод, главный герой спектакля, очень находчивый, даже в самом беспросветном заторе он может сделать «прогулку» по Питеру незабываемой. Убедиться в этом смогут зрители.

За время спектакля-экскурсии вы с головой окунётесь в атмосферу северной столицы, а также узнаете историю художника, не сумевшего отстоять свой талант перед жаждой славы и денег. В спектакле звучат произведения Марка Черроне, Лизы Джеррард, Виктора Цоя, Сергея Шнурова, Владислава Валова, Джоаккино Россини, Антонио Вивальди, Игоря Стравинского, Карин Дрейер. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском государственном театре драмы имени Наума Орлова.

Моноспектакль «Портрет 2.0» покажут 15 и 16 июня в 17:00 на сцене «Галерка».

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