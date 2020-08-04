После снятия части ограничений туристы штурмуют нацпарки Челябинской области

«Таганай» зафиксировал рекордную посещаемость.

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26 мая 2020 года национальные парки Челябинской области объявили о том, что они частично открыты для туристов. Парки можно было посещать малыми группами или семьями. После снятия еще части ограничений, которые были введены в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, туристов в заповедных зоны стало еще больше. Так, в июле этого года на «Таганае» был побит рекорд посещаемости. За месяц нацпарк посетили более 24 тысяч человек, годом ранее этот показатель не достиг и 20 тысяч человек.

«Самыми частыми гостями „Таганая“ по-прежнему являются челябинцы, в этом году в горы отправились 6 тысяч 275 жителей ближайшего мегаполиса (примерно на две с половиной тысячи больше, чем в июле 2019-го)», — рассказали в пресс-службе «Таганая».

В национальном парке также отметили, что «Таганай» пользуется большой популярностью и у жителей соседней областной столицы — екатеринбуржцев. В июле в заповедную зону из Свердловской области приехали порядка 2 тысяч туристов.

«Почти по тысяче человек прибыли из Тюмени и Уфы. Таганайскими пейзажами в июле восхищались и жители более дальних регионов: Крыма, Краснодарского и Красноярского краёв, областей Центральной России», — добавили в нацпарке.

Из-за ограничений в части поездок в другие страны, южноуральцы все чаще стали выбирать внутренний туризм. Многие из них оценили красоты Южного Урала, убедившись, что отдых в родном регионе может быть ничуть не хуже заграничного.