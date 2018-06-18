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/ Пострадавший на отдыхе в Турции подросток вернулся в Челябинск

Пострадавший на отдыхе в Турции подросток вернулся в Челябинск

Родные назвали возможную причину падения мальчика в бассейн.
сегодня в 09:11
  |  Общество

16-летний Артем Гузов вернулся домой после ЧП в Турции. Молодого человека по решению медиков выписали из больницы и отправили обратно на Южный Урал. Сейчас подросток находится на восстановлении дома, за ним ухаживает его мама.

Артем так и не вспомнил, как очутился в воде и начал тонуть. Предположительно, Артем перегрелся на солнце и от перепада температуры в воде ему стало плохо. Для меня важно, что он жив. Здесь я сделаю все, чтобы минимизировать в будущем риск осложнений и последствий от этого несчастного случая. — рассказала сайту «Первый областной» мама пострадавшего подростка Евгения Лешина.

Имеющаяся страховка полностью покрыла лечение и транспортировку подростка. Однако помощь семье молодого человека все еще нужна. Артем нуждается в дальнейших обследованиях и реабилитационных мероприятиях для минимизации последствий произошедшего. Сейчас вопросом дальнейшего лечения занимается мама мальчика.

Напомним, 16-летнего Артема Гузова нашли на дне бассейна в пятизвездочном отеле в Турции. Молодой человек отправился на отдых в Анталью вместе с родными — бабушкой и дедушкой. Подросток отправился вечером на прогулку и не вернулся. Позже выяснилось, что он потерял сознание и упал в бассейн. Оттуда его достали двое мужчин, они же вернули Артему дыхание. После ЧП парня доставили в местную больницу, он пробыл в коме несколько дней. О произошедшем молодой человек ничего не помнит.

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