/ Южный Урал попал в 15 популярных среди туристов регионов

Количество путешественников достигло 2,5 миллионов человек.

Челябинская область стала одним из популярных мест среди туристов в России. Горы, озера и богатая история края вызвали интерес у 2,5 миллионов туристов, в том числе и иностранных. Регион по этому показателю сравнялся с Калужской и Астраханской областями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество людей, побывавших на Южном Урале, увеличилось на 13%.

56,5 миллионов туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года, по данным статистики въездного туризма. — сообщили сайту «Первый областной» в аналитическом агентстве «ТурСтат».

15 самых популярных среди туристов регионов России в 2017 году:

1. Краснодарский край: 15,8 млн туристов

2. Московская область: 14,1 млн, включая 230 тысяч иностранных туристов

3. Республика Крым: 5,4 млн (-3%)

4. Приморский край: более 4 млн (+20%), включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%) (420 тысяч из Китая)

5. Владимирская область: более 4 млн

6. Ярославская область: 3,6 млн (+24%)

7. Республика Татарстан: 3,1 млн (+7%), включая 278 тысяч иностранных туристов (+11%)

8. Вологодская область: 2,85 млн (+2%)

9. Тюменская область: 2,8 млн (+4%)

10. Свердловская область: более 2,5 млн

11. Калужская область: 2,5 млн (+13%)

12. Астраханская область: 2,5 млн (+10%)

13. Челябинская область: 2,5 млн (+13%)

14. Ленинградская область: более 2 млн

15. Алтайский край: 2,1 млн (+5%)

