/ Южный Урал попал в 15 популярных среди туристов регионов

Количество путешественников достигло 2,5 миллионов человек.
Челябинская область стала одним из популярных мест среди туристов в России. Горы, озера и богатая история края вызвали интерес у 2,5 миллионов туристов, в том числе и иностранных. Регион по этому показателю сравнялся с Калужской и Астраханской областями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество людей, побывавших на Южном Урале, увеличилось на 13%.
56,5 миллионов туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года, по данным статистики въездного туризма. — сообщили сайту «Первый областной» в аналитическом агентстве «ТурСтат».
15 самых популярных среди туристов регионов России в 2017 году:
1. Краснодарский край: 15,8 млн туристов
2. Московская область: 14,1 млн, включая 230 тысяч иностранных туристов
3. Республика Крым: 5,4 млн (-3%)
4. Приморский край: более 4 млн (+20%), включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%) (420 тысяч из Китая)
5. Владимирская область: более 4 млн
6. Ярославская область: 3,6 млн (+24%)
7. Республика Татарстан: 3,1 млн (+7%), включая 278 тысяч иностранных туристов (+11%)
8. Вологодская область: 2,85 млн (+2%)
9. Тюменская область: 2,8 млн (+4%)
10. Свердловская область: более 2,5 млн
11. Калужская область: 2,5 млн (+13%)
12. Астраханская область: 2,5 млн (+10%)
13. Челябинская область: 2,5 млн (+13%)
14. Ленинградская область: более 2 млн
15. Алтайский край: 2,1 млн (+5%)