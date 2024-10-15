Туристический поезд отправится из Челябинска в Тобольск

Познакомиться с достопримечательностями Западной Сибири можно будет в ноябре

Южноуральцы смогут увидеть главные достопримечательности Тюмени и Тобольска. На ноябрьские праздники из Челябинска запустят туристический поезд в Тобольск. Состав сделает остановку и в Тюмени. Это совместный проект железнодорожников и туроператоров двух регионов, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В столице соседнего региона покажут памятники архитектуры, в том числе с уникальной резьбой, и четырехуровневую набережную реки Туры.

Тобольск называют жемчужиной Сибири. В царское время это был центр огромной губернии. С тех пор остались белокаменный Кремль с церквями и музеем «Дворец наместника». Также в городе есть музей семьи Николая II, где сохранились их вещи со временем пребывания в Тобольске, и косторезная фабрика с магазином удивительных изделий. Рядом, в селе Абалак и на берегу Иртыша, находится реконструкция сибирского острога.

Современный и оборудованный состав отправится из Челябинска 1 ноября в 23:00. Обратно туристический поезд прибудет 4 ноября в 09:15.