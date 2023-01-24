Новые технологии повышают безопасность в городе: опыт Тобольска

Текст челябинского журналиста стал сотой заявкой от Урала на конкурс СМИ и блогеров

Сотой работой от Урала на 12-ый конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», инициированный «Ростелекомом», стала статья «Тобольск в безопасности: как организована система видеонаблюдения городского масштаба» Ивана Куща из Челябинска.

В материале автор рассказал, как работает региональная система «Безопасный город» и какую пользу жителям приносит видеонаблюдение на примере Тобольска. В этот стотысячный город комплексная система пришла в 2019 году. Тогда Правительство Тюменской области и компания «Ростелеком» решили запустить проект в городе для обеспечения безопасности памятника архитектуры — Тобольского Кремля.

Автор отметил, что видеонаблюдение становится неотъемлемой частью современных городов, обеспечивая безопасность жителей и контроль за работой городских служб.

«Фокус цифровизации постепенно смещается с крупных мегаполисов в небольшие города и районные центры. Тем интереснее наблюдать за развитием технологий, общаться с людьми, интересоваться их потребностями. Тобольск в этом смысле показал себя с выгодной стороны»,— говорит Иван Кущ, главный редактор интернет-проекта Yamobi. ru.

На конкурс уже подано более трехсот авторских публикаций и сюжетов из разных регионов страны. Работы принимаются в следующих номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение» и «Интернет и социальные медиа». Также в 2023 году у конкурсантов есть возможность заявить публикации в разделы «Цифровизация региональных госуслуг» от Минцифры России, «Научпоп про мобилу» от Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Журналисты и блогеры Урала традиционно демонстрируют большой интерес к технологиям будущего, к темам информационного, инновационного и цифрового развития. По количеству работ от нашего региона пока лидируют интернет-СМИ», — рассказывает Ирина Щенникова, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

С подробной информацией о конкурсе «Вместе в цифровое будущее» и условиях участия представители СМИ и блогеры могут ознакомиться на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2023 года.