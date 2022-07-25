В центре Миасса появился необычный турист — это уличный музыкант Сергей Федоров. Он путешествует из Тобольска с волынкой и дает бесплатные концерты.
Жители города, которых привлекла необычная фолк-музыка и оригинальная внешность музыканта, с удовольствием слушали средневековый инструмент, а некоторые даже пожелали присоединиться и подыграть, одолжив у волынщика перскуссию.
Сергей Федоров, похожий на настоящего ирландца, рассказал, что он играет в составе тобольской фолк-группы Mcnab. Музыканты (их пятеро) популярны в родном городе: средневековая европейская музыка в их исполнении звучит на городских мероприятиях под открытым небом и на сольных концертах. Гастролей в Челябинскую область ребята пока не планируют, так что случайным прохожим просто повезло.
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