Турист из Тобольска играет на волынке в центре Миасса

Так музыкант Сергей Федоров из группы Mcnab проводит свой отпуск

В центре Миасса появился необычный турист — это уличный музыкант Сергей Федоров. Он путешествует из Тобольска с волынкой и дает бесплатные концерты.



Жители города, которых привлекла необычная фолк-музыка и оригинальная внешность музыканта, с удовольствием слушали средневековый инструмент, а некоторые даже пожелали присоединиться и подыграть, одолжив у волынщика перскуссию.



Сергей Федоров, похожий на настоящего ирландца, рассказал, что он играет в составе тобольской фолк-группы Mcnab. Музыканты (их пятеро) популярны в родном городе: средневековая европейская музыка в их исполнении звучит на городских мероприятиях под открытым небом и на сольных концертах. Гастролей в Челябинскую область ребята пока не планируют, так что случайным прохожим просто повезло.

