Челябинцам предлагают небанальные новогодние путешествия

Рассказываем, куда неподалеку поехать в начале января, чтобы зарядиться эмоциями

В новогодние каникулы многие челябинцы отправятся в путешествия. Традиционно в лидерах направлений Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Тюмень. Почти во все эти города туры уже раскуплены. Стоимость перелета или проезда туда стала высокой. Информагентство «Первое областное» собрало альтернативные направления, куда можно поехать в праздничные дни. Это не такие популярные места, но они интересные и наверняка придутся по душе. Да и ценник доступный. Еще один плюс — ехать недолго, ведь все эти города находятся неподалеку.

Национальный колорит

Настоящим зимним приключением может стать поездка в Ханты-Мансийск. Это Север, где много снега, который поддержит атмосферу Нового года и даст нужный заряд эмоций. Из Челябинска в главный город Югры есть прямой авиарейс. Цена не такая высокая, как в популярные и раскрученные места. В программе тура — много экскурсий, знакомство с бытом обских угров, поездка на канатной дороге горнолыжного комплекса, мастер-класс по изготовлению шоколада и мармелада, национальная кухня, катания на собачьих упряжках, магазины с местными продуктами.

Еще одно место с национальной составляющей — Ижевск, столица Удмуртии. Тур — этнографический, с колоритной едой и костюмами, этническими песнями. Кроме того, можно увидеть музей Михаила Калашникова, усадьбу Петра Чайковского, а также услышать знаменитых «Бурановских бабушек». Группы в оба эти города небольшие — до 15 человек, так что не будет столпотворений. Цены — от 16 800 рублей.

«Это направления для любопытных туристов. Россия — многообразная страна: у нас много культур, традиций, историй. У нас есть что посмотреть. Не обязательно выезжать за границу, чтобы познакомиться с другой культурой. Путешествия позволяют посмотреть на свою страну другими глазами. Чем еще хороши поездки в мало популярные города на Новый год — оформить тур можно вплоть до 20—25 декабря, потому что места есть»,— отмечает заместитель генерального директора по российским направлениям турбюро «Спутник» Дарья Ерхова.

Архитектура и природа

Кунгур, что в Пермском крае, — купеческий город. Поездка туда включает экскурсию, где расскажут и о фильмах, которые снимали там. В городе есть красивые храмы и особняки. Отдельное приключение — посещение ледяной пещеры, которую называют одной из уникальных на планете. Экскурсия по гротам сопровождается историями и легендами. На Новый год внутри ставят елку и ледяные скульптуры. В программу тура также входит Белогорский монастырь. Величественное здание стоит на горе, поэтому его видно издалека. Зимой смотрится особенно эффектно: монастырь обнесен снегом, как сказочный дворец.

Еще один привлекательный город — Тобольск. Там тоже есть и архитектурные достопримечательности, и природные, ведь центральная часть стоит на холмах. Обычно программа поездки включает посещение еще и Тюмени. Что касается Тобольска, туристам показывают единственный в Сибири белокаменный кремль, Дом наместника, органный зал, который находится в католическом костеле. Город известен своими уроженцами — Дмитрием Менделеевым и Петром Ершовым. Неподалеку, в селе Покровском, есть музей Григория Распутина, который родом из этих краев. В качестве сувениров можно купить резные изделия из кости и местные деликатесы. Стоимость — от 9900 рублей.

«Люди нуждаются в знаниях, они с удовольствием впитывают интересный материал от местных экскурсоводов. Многие наши туристы даже готовятся к поездке, читают информацию о том месте, куда поедут. Можем порекомендовать Кунгур и Тобольск любознательным, интересующимся челябинцам, кто хочет узнать разные истории и легенды, познакомиться с самобытными городами. Это своего рода интеллектуальный туризм для тех, кто не хочет лежать на пляже»,— рассказывает директор компании «Русь-Тревел» Максим Киселев.

Кто на юг, а кто на север

Семьям и тем, кто много какие города повидал, может понравиться Оренбург. Тур включает экскурсию по самому Оренбургу, где есть связанные с Юрием Гагариным достопримечательности, посещение национальной деревни, музея оренбургского пухового платка и мастер-класса по его изготовлению, музея Виктора Черномырдина с раритетными машинами, монастыря. Купить в подарок или себе можно будет местные мармелад и соления, а также тот самый платок.

Кроме Кунгура, в Пермский край едут, чтобы посмотреть на горы. В городе Губахе по канатной дороге местного ГЛК поднимаются на гору Крестовую, чтобы увидеть окрестности. В тур входят посещение Каменного города, декораций к фильму «Сердце Пармы», поселка Чусового и парка Ермака с воссозданным старинным бытом. Заплатить нужно будет от 11 900 рублей.

«Туры понравятся творческим людям и тем, кто увлекается краеведением. Экскурсии проводят местные гиды. Можно узнать о культуре, литературе, истории интересных мест, увидеть природные достопримечательности, другой Урал. Оренбург может стать бальзамом на душу для тех, кто устал от больших городов. Поездка в Пермский край предусматривает активности»,— говорит директор компании «Вершина тур» Олег Вершинин.

Конечно, это не все рядом находящиеся места, куда можно поехать в новогодние каникулы и потратить не очень много денег. Положительные эмоции вызовет Верхотурье — город в Свердловской области с единственным на Урале кремлем и величественными монастырем. На общественном транспорте туда добраться, правда, сложно, потому что нужно будет сделать несколько пересадок. В Курганской области в городе Далматово есть единственный в наших краях монастырь-крепость, выдержавший осаду отряда пугачевцев. Это место недалеко от Челябинска, и владельцы машин могут туда быстро попасть. В Челябинской области, безусловно, тоже много интересного. Например, можно посетить Миасс, посмотреть на озеро Тургояк во льду, пройти по нему на остров Веры с древними мегалитами, а потом подняться на хребет Инышко. Из Челябинска в Миасс зимой ездит скоростная электричка «Снегирь».