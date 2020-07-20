Туристический кластер может появиться в Челябинской области

Поддержать один из проектов можно в онлайн-голосовании.

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На Южном Урале может появится новый туристический кластер. Его создание могут поддержать сами жители Челябинской области. Для этого нужно поставить «лайк» заявке на специальном сайте до 23 июля.



Конкурс был объявлен Агентством инвестиционного развития. Вместе со специалистами «Таганая» над заявкой трудились представители Златоуста и Сатки, а также нацпарка «Зюраткуль».

«От Челябинской области на конкурс подано три заявки. Сборная команда горнозаводской зоны и минэкономразвития региона разработала идею туркластера „Горный Урал“. В него войдут национальные парки „Таганай“ и „Зюраткуль“, Аршинский заказник и региональный памятник природы — река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак»,— пояснили «Первому областному» в министерстве информационных технологий Челябинской области.

По проекту на небольшой территории будут сочетаться разные виды туризма: пеший, водный, спелео, промышленный, событийный и рекреационный. Это позволит сформировать на территории кластера полноценные туры каждый из которых будет уникальным.

«Команда из Кыштыма видит туркластер в окрестностях ООПТ „Сугомакская пещера“ и озеро Сугомак. У будущего экопарка несколько миссий, в том числе разгрузка природных объектов за счёт перераспределения туристского потока с Сугомакской поляны на горнолыжный комплекс „Егоза“. Миасская команда подготовила заявку, посвящённую озеру Тургояк. Кроме него, в проект кластера входят памятники природы: озеро Кошкуль и река Куштумга. Первостепенная задача проекта, отмечают авторы, — сохранить Тургояк, сделать его доступным для посетителей, современным, многоликим и привлекательным для туристов, максимально безопасным для природных сообществ»,— добавили в ведомстве.

Всего на конкурс подано 115 заявок из 68 субъектов Росси. 28 июля жюри назовёт 30 лучших проектов. Далее попадут в акселерационную программу, 31-м участником которой станет победитель народного голосования.