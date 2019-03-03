/ На Южном Урале будет создана обширная сеть экологических и туристических троп

Они появятся в рамках развития экологического туризма Челябинской области.

Для привлечения туристов со всей России, в Челябинской области будут создаваться экологические и туристические тропы по самым красивым местам. Работы ведутся Министерством экологии области, совместно с Министерством культуры региона.

Имея такое разнообразие ландшафтов, природных объектов, которые можно показывать не только населению области, но и всему человечеству, сам бог велел развивать экологический туризм. Мы должны это делать и мы будем это делать. — подчеркивает министр экологии Сергей Лихачев.

Единый межрегиональный туристический маршрут «Большой Урал» будет брать свое начало в Оренбургской области и проходить через 8 регионов, объединяя Южный и Полярный Урал. В Челябинской области маршрут будет пролегать через памятники природы Большой Иремель, Таганай и Зюраткуль. Работа над созданием маршрута уже ведется.

Чтобы максимально снизить антропогенную нагрузку на природные достопримечательности Южного Урала, необходимо создавать условия для организованного туризма. В рамках которого и будут появляться экологические тропы, основной миссией которых станет просвещение населения. — отмечает начальник Управления экологического просвещения и работы с гражданами Министерства экологии Виталий Безруков.

Благодаря реализации нового проекта агломерации «Горный Урал» «Покоритель горного Урала», будет развиваться межмуниципальный туризм.

В рамках проекта всем участникам предлагается посетить горы и пещеры Южного Урала, а также поучаствовать в сплавах. Суть проекта состоит в том, что участники регистрируются на специализированном сайте 7-peaks.ru и Единой диспетчерской службе, после регистрации можно приступать к реализации этапов. После посещения каждой из точек необходимо сделать фото и заполнить отчет, после чего участнику приходит именной сертификат. — рассказывает начальник отдела по развитию туризма Катав-Ивановского района, депутат Законодательного собрания региона Александр Решетов.

После того, как участники пройдут все этапы, им вручит медали известный российский путешественник Федор Конюхов.