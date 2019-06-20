/ Эксперты «разнесли» новость про китайцев, перепутавших Челябинск с Чернобылем

СМИ утверждают, что туроператор называл зоной отчуждения Южный Урал.

Интернет «взорвала» новость о предприимчивом туроператоре из Китая, который возил людей в Челябинск, сообщая, что это Чернобыль. Первая информация появилась в сатирическом издании «Панорама». Сообщалось, что туроператор объяснял путешественникам: радиационная обстановка позволяет жить в зоне отчуждения, но в целом экологическая ситуация все равно неблагоприятная. В качестве доказательств предлагали посмотреть на дозиметры, которые трещали, нужное впечатление производил индустриальный пейзаж.

Новость оказалась фейковой. Специалисты в сфере радиационной физики пояснили, что такая ситуация в принципе невозможна. Показатели дозиметров в Челябинске никогда не смогут дойти до чернобыльских пределов.

У нас средний фон по Челябинску 0,13-0,14 микрозиверт в час. Максимум доходит до 0,20-0,25. Нет ни одного места в Челябинске, где уровень природного фона представлял бы опасность жизни или здоровья человека. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель испытательного лабораторного центра «Диана-Лаб» Сергей Сартисон.

Основной связывающей точкой Китая и Челябинска, если речь идет об авиационном транспорте, является аэропорт «Кольцово». Прямые рейсы из Челябинска в КНР появились только год назад. Ясно, что по прибытии туда невозможно добраться до границ Белоруссии и Украины.

Туроператоры Челябинска тоже считают, что история никогда не могла случиться. «Мрачный» туризм или приключенческий туризм в сфере техногенный катастроф далеко не массовый. Он пользуется спросом больше у молодежи, и на такие «экскурсии» вывозят обычно небольшими группами.

Экономически это никак не обосновывается. Направить китайских туристов в район Чернобыля и Припяти не было бы дороже. Что касается грамотности китайских туристов, то внешне Челябинск ни количеством жителей, ни собственно жизнью, которая там протекает, никак не похож на районы катастрофы. Китайцы не смогут принять Челябинск — город с более чем миллионным населением — за зону отчуждения. Это фактически, на мой взгляд, невозможно. — поделился своим мнением с редакцией «Первого областного» руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

По словам туроператоров, даже обстановка Карабаша могла бы быть похожа на зону отчуждения, но никак не Челябинск. Вопрос о достоверности этой истории остается открытым.