Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.38 +0.32 72.84 +0.42
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»

Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»

Жители решили привлечь внимание туристов и администрации через соцсети.
сегодня в 12:33
  |  Общество

Знаменитое село, расположенное в Челябинской области, теперь появилось в соцсетях. Тюлюку завели свой аккаунт в «Инстаграме». Идея работать онлайн появилась у инициативной группы, состоящей из жителей села. В нее входит специалист SMM Ксения Зимина, которая взялась за ведение аккаунта: она сама придумала дизайн и идеи для постов, а еще отправилась в Тюлюк на две недели, чтобы заготовить материал.

У меня в селе есть дом, и я приезжаю туда на лето. Мне не безразлична судьба этого места, поэтому, когда мне предложили присоединиться к общественной инициативе, я согласилась. Я не меценат, поэтому финансово поддерживать село для меня не вариант. Решили создать аккаунт и продвигать в социальных сетях. — рассказала сайту «Первый областной» Ксения Зимина.

В официальном аккаунте села Тюлюк рассказывается об истории населенного пункта, например, почему его называют «село под звездами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ СЕЛО ПОД ЗВЁЗДАМИ! Не случайно знатоки называют Тюлюк «Уральской Швейцарией», ведь находится он в окружении гор Большой и Малый Иремель, хребтов Зигальга, Нургуш и Бакты. Ежегодно тысячи туристов России и других стран мира едут сюда, чтобы восхититься первозданной красотой Уральской природы. Звёздный купол накрывает село каждую ночь, он находится так близко, что кажется, стоит протянуть руку и можно коснуться Большой медведицы или пояса Ориона. Утро встретит росой и ароматом трав летом, а зимой белоснежным покровом и крепким морозцем. Тут словно открывается портал в недавнее прошлое, где все настоящее: деревянные дома, возраст которых более 150 лет, простые и искренние люди, нет привычной суеты гипермаркетов и развлекательных центров, интернета. Контактный зоопарк городским гостям с лихвой заменят домашние животные, коровы, козы, бараны, гуси и куры, которые мирно гуляют и отдыхают днём. Деревенские хозяйки с удовольствием угостят вас парным молоком, свежим творогом и вкусным сыром. Здесь отдыхаешь телом и душой, наполняешься силой и энергией. Тюлюк всегда рад гостям! #тюлюк #селотюлюк #зигальга #национальныйпарк #национальныйпаркзигальга #иремель #гораиремель

Публикация от Село Тюлюк (@selo_tuluk)

Есть истории местных жителей: Анны Александровны Романовой, которая знает всю историю Тюлюка, и поэта Сергея Семянникова, проводящего в Тюлюке все летние месяцы. Каждый, кто был в Тюлюке, утверждает, что проживающие в нем люди очень контактные и приятные в общении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ТЮЛЮК? Интервью с поэтом Сергеем Семянниковым. Вряд ли на Урале есть другое село, так подробно воспетое в стихах. Челябинский поэт Сергей Семянников сделал вещь уникальную – написал десятки стихов об одном селе и его жителях – с именами и даже с фамилиями. Получился поэтический репортаж про Тюлюк. Летние месяцы Сергей Леонидович больше двадцати лет проводит в этом селе, расположенном вдоль горной речки Тюлюк, в «чаше» среди гор. Сюда трудно дозвониться из города, здесь время как бы замедляет свой ход. «Чудо-рефлектор» сначала стал подсказывать отдельные образы и строчки, появились стихи. Каждое лето – по десять-двадцать. Со временем собралась целая книжка. От книжки, точнее, от ее тиража, уже почти ничего не осталось. Несколько лет назад можно было ее приобрести и в Тюлюке на почте. Одна бабушка, рассказывали, попросила: «Дайте мне книгу нашего поэта под пенсию». Так и сказала: то есть захотела приобщиться к стихам в долг, – значит, не хлебом единым… И это в деревне! … Живу на Карла Маркса, Дом с номером «один». Ловлю сигналы с Марса Антенною седин… Текст интервью — журналист Сергей Белковский

Публикация от Село Тюлюк (@selo_tuluk)

Инициативная группа хотела не просто рассказать туристам об уникальном уголке Южного Урала (о Тюлюке знают многие, в год село посещают до 60 тысяч человек). Их главная идея — показать, что именно Тюлюк должен стать точкой входа в национальный парк «Зигальга», который сможет объединить Южно-Уральский заповедник, нацпарк «Зюраткуль», природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел.

Туристы — это возможность роста для Тюлюка. Самое большое ожидание — это, конечно же, убедить всех, что Тюлюк это нереальное место и точка входа нацпарка должна быть здесь. Только так мы получим дорогу, ФАП, программу «Земский учитель» и прочее. — поделилась с сайтом «Первый областной» Ксения Зимина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ФАП СГОРЕЛ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! Одна из ключевых проблем нашего села — отсутствие фельшерско-акушерского пункта, который сгорел зимой 2016 года. Сейчас медицинскую помощь оказывает на дому медицинская сестра, постоянно проживающая в Тюлюке. Ближайшая поликлиника находится в г. Юрюзань, за 80 км. Маршрутное такси может доставить жителей Тюлюка на осмотр к врачам только раз в неделю, по вторникам. Сдать анализы и пройти обследование достаточно сложно, в связи с удаленностью и отсутствием ФАП. Приобрести необходимые лекарства быстро также сложно, так как в Тюлюке нет аптеки. В случае необходимости экстренной помощи, прибытие скорой пенсионеры и дети ожидают 1,5-2 часа по объективным причинам. Постоянно в селе находятся туристы, численность которых в праздничные и выходные дни превышает 1,5-2 тысячи человек. Для организации квалифицированной медицинской помощи требуется новый ФАП. В Челябинской области работает федеральная программа по развитию сети медицинских услуг на селе. Решение этого вопроса запланировано на 2020 год. Осталось полгода. Мы рассчитываем на то, что ФАП в Тюлюке появится вместе с центром Национального парка Зигальга.

Публикация от Село Тюлюк (@selo_tuluk)

У аккаунта села Тюлюк пока 262 подписчика, но среди них есть глава региона Алексей Текслер. Инициативная группа надеется, что это знак — проблемы скоро решатся. Сайту «Первый областной» рассказали, что Тюлюк обратил на себя внимание в аккаунте Алексея Текслера.

Общество
В Челябинской области запускают чартерные туристические поезда
14.05.2019
В Челябинской области запускают чартерные туристические поезда
Общество
Туристам нужно регистрироваться за 10 дней до похода
15.03.2019
Туристам нужно регистрироваться за 10 дней до похода
Общество
На Южном Урале будет создана обширная сеть экологических и туристических троп
03.03.2019
На Южном Урале будет создана обширная сеть экологических и туристических троп
Общество
Челябинск вошел в пятерку недорогих городов, популярных у туристов
16.01.2019
Челябинск вошел в пятерку недорогих городов, популярных у туристов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»
сегодня в 12:33
Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»
Общество
В Челябинской области начался купальный сезон
сегодня в 11:36
В Челябинской области начался купальный сезон
Общество
Грозы останутся в первые дни лета в Челябинской области
сегодня в 10:45
Грозы останутся в первые дни лета в Челябинской области
Хоккей
Чешский легионер пополнил состав «Трактора»
сегодня в 10:30
Чешский легионер пополнил состав «Трактора»
Хоккей
В НХЛ не увидели причину наказывать Евгения Кузнецова после скандального видео
сегодня в 10:17
В НХЛ не увидели причину наказывать Евгения Кузнецова после скандального видео
Общество
Алексей Текслер поздравил с Днем защиты детей всю Челябинскую область
сегодня в 09:48
Алексей Текслер поздравил с Днем защиты детей всю Челябинскую область
Культура
Лауреатов областного фестиваля «Сцена-2019» наградят в прямом эфире
сегодня в 07:00
Лауреатов областного фестиваля «Сцена-2019» наградят в прямом эфире
Общество
Программу «Земский журналист» предложили создать в Челябинской области
вчера в 20:00
Программу «Земский журналист» предложили создать в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6