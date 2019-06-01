/ Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»

Жители решили привлечь внимание туристов и администрации через соцсети.

Знаменитое село, расположенное в Челябинской области, теперь появилось в соцсетях. Тюлюку завели свой аккаунт в «Инстаграме». Идея работать онлайн появилась у инициативной группы, состоящей из жителей села. В нее входит специалист SMM Ксения Зимина, которая взялась за ведение аккаунта: она сама придумала дизайн и идеи для постов, а еще отправилась в Тюлюк на две недели, чтобы заготовить материал.

У меня в селе есть дом, и я приезжаю туда на лето. Мне не безразлична судьба этого места, поэтому, когда мне предложили присоединиться к общественной инициативе, я согласилась. Я не меценат, поэтому финансово поддерживать село для меня не вариант. Решили создать аккаунт и продвигать в социальных сетях. — рассказала сайту «Первый областной» Ксения Зимина.

В официальном аккаунте села Тюлюк рассказывается об истории населенного пункта, например, почему его называют «село под звездами».

Есть истории местных жителей: Анны Александровны Романовой, которая знает всю историю Тюлюка, и поэта Сергея Семянникова, проводящего в Тюлюке все летние месяцы. Каждый, кто был в Тюлюке, утверждает, что проживающие в нем люди очень контактные и приятные в общении.

Инициативная группа хотела не просто рассказать туристам об уникальном уголке Южного Урала (о Тюлюке знают многие, в год село посещают до 60 тысяч человек). Их главная идея — показать, что именно Тюлюк должен стать точкой входа в национальный парк «Зигальга», который сможет объединить Южно-Уральский заповедник, нацпарк «Зюраткуль», природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел.

Туристы — это возможность роста для Тюлюка. Самое большое ожидание — это, конечно же, убедить всех, что Тюлюк это нереальное место и точка входа нацпарка должна быть здесь. Только так мы получим дорогу, ФАП, программу «Земский учитель» и прочее. — поделилась с сайтом «Первый областной» Ксения Зимина.

У аккаунта села Тюлюк пока 262 подписчика, но среди них есть глава региона Алексей Текслер. Инициативная группа надеется, что это знак — проблемы скоро решатся. Сайту «Первый областной» рассказали, что Тюлюк обратил на себя внимание в аккаунте Алексея Текслера.