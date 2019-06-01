/ Южноуральское село Тюлюк рассказывает о своих победах и проблемах в «Инстаграм»

Знаменитое село, расположенное в Челябинской области, теперь появилось в соцсетях. Тюлюку завели свой аккаунт в «Инстаграме». Идея работать онлайн появилась у инициативной группы, состоящей из жителей села. В нее входит специалист SMM Ксения Зимина, которая взялась за ведение аккаунта: она сама придумала дизайн и идеи для постов, а еще отправилась в Тюлюк на две недели, чтобы заготовить материал.
У меня в селе есть дом, и я приезжаю туда на лето. Мне не безразлична судьба этого места, поэтому, когда мне предложили присоединиться к общественной инициативе, я согласилась. Я не меценат, поэтому финансово поддерживать село для меня не вариант. Решили создать аккаунт и продвигать в социальных сетях. — рассказала сайту «Первый областной» Ксения Зимина.
В официальном аккаунте села Тюлюк рассказывается об истории населенного пункта, например, почему его называют «село под звездами».
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ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ СЕЛО ПОД ЗВЁЗДАМИ! Не случайно знатоки называют Тюлюк «Уральской Швейцарией», ведь находится он в окружении гор Большой и Малый Иремель, хребтов Зигальга, Нургуш и Бакты. Ежегодно тысячи туристов России и других стран мира едут сюда, чтобы восхититься первозданной красотой Уральской природы. Звёздный купол накрывает село каждую ночь, он находится так близко, что кажется, стоит протянуть руку и можно коснуться Большой медведицы или пояса Ориона. Утро встретит росой и ароматом трав летом, а зимой белоснежным покровом и крепким морозцем. Тут словно открывается портал в недавнее прошлое, где все настоящее: деревянные дома, возраст которых более 150 лет, простые и искренние люди, нет привычной суеты гипермаркетов и развлекательных центров, интернета. Контактный зоопарк городским гостям с лихвой заменят домашние животные, коровы, козы, бараны, гуси и куры, которые мирно гуляют и отдыхают днём. Деревенские хозяйки с удовольствием угостят вас парным молоком, свежим творогом и вкусным сыром. Здесь отдыхаешь телом и душой, наполняешься силой и энергией. Тюлюк всегда рад гостям! #тюлюк #селотюлюк #зигальга #национальныйпарк #национальныйпаркзигальга #иремель #гораиремель
Есть истории местных жителей: Анны Александровны Романовой, которая знает всю историю Тюлюка, и поэта Сергея Семянникова, проводящего в Тюлюке все летние месяцы. Каждый, кто был в Тюлюке, утверждает, что проживающие в нем люди очень контактные и приятные в общении.
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ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ТЮЛЮК? Интервью с поэтом Сергеем Семянниковым. Вряд ли на Урале есть другое село, так подробно воспетое в стихах. Челябинский поэт Сергей Семянников сделал вещь уникальную – написал десятки стихов об одном селе и его жителях – с именами и даже с фамилиями. Получился поэтический репортаж про Тюлюк. Летние месяцы Сергей Леонидович больше двадцати лет проводит в этом селе, расположенном вдоль горной речки Тюлюк, в «чаше» среди гор. Сюда трудно дозвониться из города, здесь время как бы замедляет свой ход. «Чудо-рефлектор» сначала стал подсказывать отдельные образы и строчки, появились стихи. Каждое лето – по десять-двадцать. Со временем собралась целая книжка. От книжки, точнее, от ее тиража, уже почти ничего не осталось. Несколько лет назад можно было ее приобрести и в Тюлюке на почте. Одна бабушка, рассказывали, попросила: «Дайте мне книгу нашего поэта под пенсию». Так и сказала: то есть захотела приобщиться к стихам в долг, – значит, не хлебом единым… И это в деревне! … Живу на Карла Маркса, Дом с номером «один». Ловлю сигналы с Марса Антенною седин… Текст интервью — журналист Сергей Белковский
Инициативная группа хотела не просто рассказать туристам об уникальном уголке Южного Урала (о Тюлюке знают многие, в год село посещают до 60 тысяч человек). Их главная идея — показать, что именно Тюлюк должен стать точкой входа в национальный парк «Зигальга», который сможет объединить Южно-Уральский заповедник, нацпарк «Зюраткуль», природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел.
Туристы — это возможность роста для Тюлюка. Самое большое ожидание — это, конечно же, убедить всех, что Тюлюк это нереальное место и точка входа нацпарка должна быть здесь. Только так мы получим дорогу, ФАП, программу «Земский учитель» и прочее. — поделилась с сайтом «Первый областной» Ксения Зимина.
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ФАП СГОРЕЛ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! Одна из ключевых проблем нашего села — отсутствие фельшерско-акушерского пункта, который сгорел зимой 2016 года. Сейчас медицинскую помощь оказывает на дому медицинская сестра, постоянно проживающая в Тюлюке. Ближайшая поликлиника находится в г. Юрюзань, за 80 км. Маршрутное такси может доставить жителей Тюлюка на осмотр к врачам только раз в неделю, по вторникам. Сдать анализы и пройти обследование достаточно сложно, в связи с удаленностью и отсутствием ФАП. Приобрести необходимые лекарства быстро также сложно, так как в Тюлюке нет аптеки. В случае необходимости экстренной помощи, прибытие скорой пенсионеры и дети ожидают 1,5-2 часа по объективным причинам. Постоянно в селе находятся туристы, численность которых в праздничные и выходные дни превышает 1,5-2 тысячи человек. Для организации квалифицированной медицинской помощи требуется новый ФАП. В Челябинской области работает федеральная программа по развитию сети медицинских услуг на селе. Решение этого вопроса запланировано на 2020 год. Осталось полгода. Мы рассчитываем на то, что ФАП в Тюлюке появится вместе с центром Национального парка Зигальга.
У аккаунта села Тюлюк пока 262 подписчика, но среди них есть глава региона Алексей Текслер. Инициативная группа надеется, что это знак — проблемы скоро решатся. Сайту «Первый областной» рассказали, что Тюлюк обратил на себя внимание в аккаунте Алексея Текслера.