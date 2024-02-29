Открытки с видами Тургояка можно отправить с выставки «Россия»

Такую возможность посетителям форума предоставляет российская почта

На выставке-форуме «Россия» озвучили программу спортивных мероприятий, которые пройдут в 2024 году на озере Тургояк и территории национального парка «Таганай». Прямо с выставки посетители также могли отправить себе и знакомым открытки с видами Тургояка, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Карточки отправили адресатам в российские регионы и за границу: Удмуртию, Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Ульяновск, Ростов, Сочи, Калининград, Брест и другие.

«„Почта России“ поддерживает крупные спортивные и культурные мероприятия, которые проходят на территории Челябинской области. С мероприятий, которые проходили на Южном Урале, по России и миру разлетелись 19 тысяч открыток», — рассказал директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Например, в прошлом году открытки можно было отправить с Парижского полумарафона, с международного заплыва X-WATERS Ural, с молодежного фестиваля «МолФест», из ледового городка в Челябинске и с других мероприятий.

Между тем в Челябинске прошло торжественное гашение почтового конверта с изображением режиссера Наума Орлова, который руководил Челябинским театром драмы 30 лет.