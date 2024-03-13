В Тургояке обнаружили редчайшие краснокнижные растения

Появление капризных культур свидетельствует о самоочищении озера

В озере Тургояк в Миассе найдены редкие водоросли: полушник озерный и хара щетинистая обнаружены на западном берегу, в Мухорьинской курье, сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на ученых.

Как сообщили в Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН, обнаруженные растения занесены в Красную книгу Челябинской области. Полушник отнесен к первой категории редкости, хара щетинистая относится к четвертой категории.

По словам ученых, открытие — признак того, что Тургояк начинает самоочищаться, поскольку оба вида растений достаточно капризны и не способны развиваться в загрязненной среде или в водоеме с избыточным разрастанием водорослей.

Также сообщается, что ранее данные культуры на территории Челябинской области обитали только в очень чистых предгорных водоемах Каслинского, Нязепетровского и Чебаркульского районов.