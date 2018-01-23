/ Турки готовы выйти на российский туристический рынок через Южный Урал

В Челябинской области туроператор хочет построить отели.

Туристическая компания с богатой историей, представляющая Турецкую Республику, готова появиться на Южном Урале. О своем желании HEDEF Group заявила на встрече с министром культуры Челябинской области. В Турции компания построила сеть отелей, и намерена продолжать ту же деятельность в южноуральском регионе.

Президент HEDEF Group господин Энвер проявил особый интерес к рекреационным территориям региона, рассмотрев их как потенциальную возможность для развития собственного бизнеса. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Кроме того, на Южном Урале будет расположена российская штаб-квартира туристической компании HEDEF Group.

Напомним, в январе 2018 года турецкая делегация уже приезжала в Челябинскую область. Им представили значимые проекты, в том числе конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, Уральскую ВСМ. Турецкая делегация заявила о готовности стать инвестором для этих проектов, а также для недостроенного метро.