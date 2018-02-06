/ Три туристических кластера будут привлекать путешественников на Южный Урал

Регион стремится к участию в федеральной программе по развитию туризма.

Еще два туристических кластера будут создавать в Челябинской области — «Южный» и «Северный». С ними регион получит возможность войти в федеральную целевую программу по развитию туризма. «Южный» кластер представит заповедник Аркаим, архитектуру Троицка, Верхеуральска и Магнитогорска, а также «европейские» села.

Северный кластер объединит Нязепетровский район, Верхний Уфалей, к ним примнет Кусинский район. Здесь очень интересные перспективы открываются. Условия для рекреационного отдыха великолепные: нет охранных зон, зато прекрасные охотничьи угодья, можно проводить сплавы, развивать спортивный туризм, и задел для этого есть. Можно привлекать туристов из соседней Свердловской области, тем более, что по территориям проходит дорога на Екатеринбург. — рассказал региональный министр культуры Алексей Бетехтин.



Напомним, что в Челябинской области с 2015 года существует туристический кластер «Синегорье». Основная его часть — горно-заводская зона Южного Урала. «Синегорье» предлагает рекреационный, спортивный, культурно-познавательный, экологический и деловой туризм.

Добавим, что региональный туризм обсуждали в начале февраля на Съезде лидеров «Опоры России». Мероприятие проходило в Челябинске, участие в нем принимали, в том числе, представители региональной турсферы.