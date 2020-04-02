Турбазы нарушают режим самоизоляции в Челябинской области

Минэкологии совместно с полицией провели профилактический рейд.

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Министерство экологии Челябинской области провело запланированные рейды по туристическим местам региона. Совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области нарушителям режима самоизоляции были составлены материалы для административных дел.

Рейды были проведены на озере Увильды.

«В результате нарушения были выявлены на трёх объектах, которые не приостановили работу. В одном из санаториев не полностью были организованы условия самоизоляции для людей, которые завершают лечение и готовятся в ближайшее время покинуть место отдыха. При этом работники санатория не были обеспечены средствами защиты. Ещё на двух базах отдыха продолжался приём людей и их размещение. Гостями объектов в частности стали рыбаки, в том числе из других регионов. В течение дня инспекторами было выявлено большое количество тех, кто вышел на лед вопреки объявленному режиму», — сообщает Минэкологии Челябинской области.

Кроме того, сотрудники Минэкологии и ГУ МВД во время рейдов отправили домой более 100 человек, которые находились на территории леса и водных объектов. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков обратился к южноуральцам с просьбой не выезжать на природу.

«Помните, нерабочая неделя — это не выходные и не праздничные дни. За нарушение режима самоизоляции привлекают к ответственности», — отметил Виталий Безруков.

Ведомство продолжит проверки туристических зон и охраняемых территорий в ежедневном режиме.