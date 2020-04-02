Индекс самоизоляции челябинцев вырос

Яндекс проводит постоянный мониторинг сознательности жителей.

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Новый сервис Яндекса «Индекс самоизоляции» постоянно мониторит количество людей, находящихся в данный момент на улице в городах России. Сравнивая эту цифру со средним значением по городу до введения режима самоизоляции, сервис высчитывает индекс, опираясь на который можно проследить уровень сознательности жителей конкретного города.

1 апреля индекс самоизоляции в Челябинске составлял 3,7 балла. Сегодня, 2 апреля, показатель увеличился, теперь он — 3,9 балла. Это значит, что все больше людей соблюдают режим и остаются дома.

Среди городов с населением более миллиона человек, наилучший показатель в Воронеже — 4,4 балла. Хуже всего дела обстоят в Новосибирске — 3,6 балла.