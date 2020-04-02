На самоизоляции челябинцы стали меньше оплачивать коммунальные услуги

Жителей города просят не затягивать с погашением счетов.

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Администрация Челябинска обратилась к жителям с просьбой не затягивать с оплатой счетов за коммунальные услуги. Власти города напоминают, что несмотря на режим обязательной самоизоляции, откладывать оплату не стоит, это может привести к серьезным последствиям.

«В настоящее время снизилась собираемость платежей за оказанные коммунальные услуги. Администрация города обращается к челябинцам и организациям с просьбой оплачивать квитанции своевременно, так как недостаточная собираемость может парализовать работу коммунальных предприятий», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Мэрия города напоминает, что оплатить коммунальные услуги можно онлайн с помощью системы «Город», «Сбербанк-онлайн» или с помощью личных кабинетов поставщиков услуг.

Всех челябинцев просят не забывать о том, что помощь в оплате коммунальных услуг может понадобиться родственникам. Пожилым людям, которым необходимо содействие в этом деле, могут помочь социальные работники и волонтеры