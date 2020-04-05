Несколько южноуральцев нарушили режим самоизоляции

На них составлены административные протоколы.

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В Челябинске сотрудники полиции продолжают проводить рейды на выявление фактов нарушения карантинных мероприятий. И нарушители находятся. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, вдали от дома полицейскими была замечена женщина 1975 года рождения, которая нарушила выданное ей Роспотребнадзором предписание об изоляции под медицинским наблюдением. В отношении нарушительницы составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

На въезде в Челябинск со стороны Уфимского тракта была остановлена жительница Сосновского района 1988 года рождения. При этом женщина также нарушила предписание Роспотребнадзора, на неё был составлен протокол по той же части статьи, которая предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей.

«В настоящее время по материалам, ранее собранным участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Челябинску в ходе осуществления проверок по месту проживания лиц, которым были вынесены постановления о самостоятельной изоляции, в отношении двух граждан, 1977 и 1973 годов рождения, должностными лицами Управления Роспотребнадзора составлены и рассмотрены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. В отношении местных жителей вынесен административный штраф в размере 500 рублей каждому»,— добавили в ведомстве.

Всего правоохранителями проведено более шести с половиной тысяч проверок с учётом повторных.