Туман стал причиной серьезного разговора промышленников с минэкологией

Предприятиям Челябинска не позволят «под шумок» увеличить количество выбросов.

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Сегодня утром регион окутал густой туман. Многие челябинцы приняли его за выбросы. Несмотря на то, что превышения загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было, исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев экстренно созвал всех крупных промышленников города. Главным требованием было снижение выбросов.

«В осенний период высокая туманная активность. Поэтому даже в периоды отсутствия НМУ предприятия обязаны принимать ситуацию к сведению и снижать выбросы. Если понимания в этом вопросе не будет, и контрольно-надзорные мероприятия выявят нарушения природоохранного законодательства, мы будем добиваться для нарушителей наказания, вплоть до приостановки деятельности», — подчеркнул Сергей Лихачев.

В области идет реализация комплексных планов федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Всем предприятиям региона была дана установка: взять курс на экологичное производство. Природные явления не должны стать прикрытием для нарушений этого требования промышленниками.

«Мы это понимаем, и нам гидрометцентр дает прогноз, что такие ситуации с туманами будут повторяться, и чтобы у промышленников не было желания „под шумок“ что-то лишнее выбросить. Тем более, в такое время года, при таких погодных условиях, люди более остро все ощущают», — пояснил суть прошедшей встречи Виталий Безруков, начальника управления экологического просвещения министерства экологии.

На совещание были приглашены представители всех крупных предприятий Челябинска. Промышленников предупредили: неважно объявлены НИУ или нет, все они должны как можно больше снижать уровни выбросов. Присутствующие единогласно согласились.

«К примеру, ЧЭМК сказали, что они готовы к тому снижению, которое идет, приостановить еще четыре плавильных агрегата. „Фортум“ отчитались, что пока не начат отопительный сезон, они не будут топить ТЭЦ-2 углем. Другие предприятия, такие как „Мечел“ и Цинковый завод, тоже обещали провести дополнительные мероприятия», — подтвердил Виталий Безруков.

Некоторые из них уже начали работу в этом направлении. К примеру, ЧМК и «Мечел-Кокс» переведены на особый режим работы для снижения выбросов в период НМУ.

«На ЧМК остановлена часть технологического оборудования, снижено производство в ряде цехов, существенно сокращен расход газа на работающем оборудовании. Рассредоточена во времени работа технологических агрегатов, усилен контроль за техническим состоянием пылегазоочистных установок. „Мечел-Кокс“ работает при сниженной загрузке. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы. На заводе в период НМУ организованы дополнительные проверки газоочистных систем», — сообщил Николай Пастухов, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и рекламе Группы «Мечел» по Уральскому региону.

Напомним, что Госдума приняла закон, который впервые вводит в России механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов. Глава региона также встречался с руководителями промышленных предприятий для обсуждения вопросов загрязнения воздуха. В ходе большой пресс-конференции в конце августа Алексей Текслер отметил, что крупные промышленники региона добровольно пошли на подписание соглашения о снижении выбросов.

«Есть, конечно, Указ Президента, но, тем не менее, мы вели предметно по каждому из них переговоры. И я могу сказать, что в соответствии с теми соглашениями и теми решениями, что есть, мы до 2024 года в Челябинске должны снизить объем выбросов на 38 процентов — это большая цифра, и такой динамики не было никогда в городе. Будем наводить порядок», — отметил Алексей Текслер.

Региональное правительство должно заключить 16 соглашений с промышленниками: 12 из них уже подписаны. Это предприятия Челябинска и Магнитогорска. Но работа на этом не останавливается. В правительстве области подготовлен перечень, в который вошли более 200 предприятий, расположенных в других муниципалитетах. С ними будет проведена аналогичная работа, и она уже начата.