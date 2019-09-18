Экологический квест проведут на городском пляже в Челябинске

В Осеннем кубке чистоты поучаствуют жители России, Польши, Эстонии, Украины, Латвии и Беларуси.

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21 сентября тысячи людей по всему миру выйдут на субботники в рамках Всемирного дня чистоты. В честь праздника будет организован турнир — Осенний кубок чистоты. Соревнования по уборке территорий пройдут не только во многих городах России, но и в странах Европы.

Так называемые «Чистые игры» — это соревнования по сбору и сортировке мусора на природной местности. Участникам начисляются баллы за сбор и разделение мусора и за решение интеллектуальных задач по теме экологии.

За одну игру активисты могут собрать около 5 тонн отходов, который в дальнейшем отправится на переработку или утилизацию.

«У нас пройдут командные соревнования по сортировке мусора, 21 сентября все приходят, регистрируются, получают начальные наборы, то есть перчатки и набор пакетов. Будет экологическая викторина, дартс, чаепитие и награждение победителей. Ожидается около 70 участников с Российского студенческого лицея, Молодежной политики. В основном все приходят и регистрируются по факту. В наших целях очистить территорию и отправить все в переработку», — рассказала сайту «Первый областной» Олеся Ефимова, организатор челябинских «Чистых игр»

Всем желающим, предлагают объединиться в команды от 2 до 4 человек и принять участие в большом экологическом событии, которое состоится 21 сентября на городском пляже Шершневского водохранилища. На мероприятии будет работать фотозона, участникам выдадут все необходимое для уборки. Регистрация начнется в 11:00, старт игры — в 12:00.