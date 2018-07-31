/ Ночные автобусы начнут доставлять путешественников в челябинский аэропорт

Нововведение вступит в силу 1 августа.

Аэропорт Челябинска пошел навстречу пассажирам и ввел ночные автобусы. Обновленное расписание начнет действовать с началом самого жаркого месяца лета. Стоимость сохранится такой же, как и на обычных маршрутах, — 23 рубля.

С 1 августа для удобства жителей Челябинска и гостей города на автобусных маршрутах № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт» и № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» вводятся ночные рейсы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Пассажиры с восторгом отнеслись к введению ночных маршрутов.

Супер! Очень не хватало возможности ездить в аэропорт ночью. Я часто путешествую, самолеты зачастую прилетают или улетают в ночное время. Поэтому приходилось тратить много времени и денег на поездку в аэропорт и город. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Ксения.

Маршрут № 1 «Аэропорт — Железнодорожный вокзал»

От аэропорта:

22:45, 23:35, 01:13, 02:02, 03:08, 05:03, 05:48.

От Железнодорожного вокзала:

23:40, 00:30, 02:08, 02:58, 04:03, 04:53.

Маршрут № 45 «Автобусный парк — Аэропорт»

От аэропорта: 23:07, 00:04, 01:01, 01:58, 03:23, 04:00, 05:17.

От остановки «Автобусный парк» 21:45, 22:10, 22:35, 23:07, 00:04, 01:01, 02:26, 02:55, 04:20.

Отметим, что расписание дневных рейсов остается прежним.