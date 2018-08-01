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/ Челябинский аэродром получит федеральные 600 миллионов от Домодедово

Челябинский аэродром получит федеральные 600 миллионов от Домодедово

С таким предложением выступил Минтранс России.
сегодня в 14:19
  |  Общество

Федеральное Министерство транспорта предлагает перераспределить бюджетные средства из столицы в регионы. Под «раздачу» попадут два аэродрома — Норильска и Челябинска. Сообщается, что деньги удалось сэкономить на реконструкции Домодедово.

Средства по проекту реконструкции Домодедово правительство намерено распределить на развитие аэропорта Баландино в Челябинск. В 2018 году на этот проект предлагается перераспределить 600 млн рублей. — сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что в Челябинске о федеральных деньгах пока не слышали.

Аэродром — это федеральная собственность, поэтому ремонт в любом случае должен быть сделан силами министерства. Соответственно, на это должны быть выделены деньги. До нас соответствующее распоряжение пока не доведено. —  рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

Напомним, ранее в правительстве Челябинской области осуждался вопрос реконструкции аэродрома. Губернатор Борис Дубровский заявил о готовности к началу строительства. Глава региона заверил, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, остается выбрать подрядчика.

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