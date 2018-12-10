/ Из Челябинска в Минск можно будет долететь прямым рейсом

Это решение было принято совместно с делегацией из Беларуси.

Во время визита делегации из Республики Беларусь в Челябинскую область состоялось подписание плана мероприятий о сотрудничестве. Один его из пунктов — создание постоянного авиарейса по маршруту «Челябинск-Минск-Челябинск».

Между Челябинской областью и Республикой Беларусь давно налажены дружеские, братские отношения. Мы сотрудничаем в самых разных сферах: промышленной, культурной. За 9 месяцев года товарооборот между нашим регионом и Республикой превысил 255 миллионов долларов США, и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года он увеличился более чем на 24 процента. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромный, мы можем во многом друг другу помочь, и план совместных мероприятий до 2021 года будет содействовать сотрудничеству между Республикой и Челябинской областью. Наша задача как представителей исполнительной власти — создать самые благоприятные условия для людей, для бизнеса. — прокомментировал встречу губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Делегация Республики Беларусь, в состав которой вошли предприниматели, руководители крупных компаний и ведомств, осталась под большим впечатлением от промышленного потенциала региона.

Мы посетили предприятие компании «Русские электрические двигатели», нас впечатлили не только производственные мощности, но и ваши люди, их лица, их вера в будущее России и искренний патриотизм. Республика Беларусь была, есть и будет ближайшим партнером России. Мы рады работать сообща, вместе решать экономические задачи. Тем более, что сегодня предоставляются новые возможности, в том числе, в развитии кооперации. Мы также готовы рассматривать вопрос о создании совместных производств. — отметил Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Отметим, в рамках встречи были рассмотрены вопросы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.