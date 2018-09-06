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Самолет из Челябинска не мог приземлиться в Санкт-Петербурге

Воздушное судно совершило 9 кругов над городом.
сегодня в 14:53
  |  Общество

Утром 6 сентября самолеты нескольких авиакомпаний не могли совершить посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. В частности, по информации сервиса flightradar.com, рейс Челябинск — Санкт- Петербург авиакомпании «Нордавиа» совершил около 9 кругов над городом, перед тем как приземлиться. Виной всему туман, который утром накрыл южную часть города. В пресс-службе «Пулково» рассказали, что туман был, но аэропорт работал в штатном режиме.

В утреннее время в городе был туман, однако на работу аэропорта он не повлиял. Аэропорт работал в штатном режиме, поскольку у нас есть оборудование, которое позволяет работать в условиях ограниченной видимости. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Пулково».

Кроме того, по сообщениям сайта «Фонтанка.ру», долгое время не могли сесть самолеты из Москвы, Барнаула и Самары. А самолет компании «Победа» выполнявший рейс из Екатеринбурга приземлился в Москве.

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