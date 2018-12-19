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/ 34 тысячи больных ВИЧ и туберкулезом южноуральцев обеспечат бесплатными лекарствами

34 тысячи больных ВИЧ и туберкулезом южноуральцев обеспечат бесплатными лекарствами

Об этом на итоговом заседании областного правительства заявил Борис Дубровский.
сегодня в 12:45
  |  Общество

Порядок бесплатного обеспечения лекарствами для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях утвердили на заседании правительства Челябинской области. Так, из областного бюджета на медикаменты направлено 760 миллионов рублей.

Для нас важно, чтобы каждый человек, страдающий этими недугами, получил от нас реальную помощь — лекарства, для них они должны быть бесплатными и предоставляться людям вовремя. В бюджете региона на 2019 год на эти цели средства предусмотрены. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Челябинской области проживает около 15 тысяч человек, которые нуждаются в лекарственных препаратах от туберкулеза, 19 тысяч человек, зараженных ВИЧ-инфекцией и нуждающихся в антиретровирусной терапии, а также 150 человек, которым показан профилактический прием лекарств.

Медикаменты будут поставляться в специализированные подразделения медицинских учреждений.

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