/ Заболеваемость туберкулезом снизилась на Южном Урале

Показатель болезни стал ниже на 5% по сравнению с прошлым годом.

В Челябинской области зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом. По данным специалистов физиотерапевтической службы, в 2018 году зафиксировано снижение новых случаев заражения. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения, показатель заболеваемости составил 51.1 на 100 000 населения, что на 5% ниже цифр 2017 года.

Из 1752 заболевших 52 процента были выявлены в ходе профилактических осмотров. В связи с этим хочется напомнить жителям региона о необходимости своевременного прохождения флюорографического осмотра, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь. — рассказала главный фтизиатр министерства здравоохранения Челябинской области Марины Лехляйдер.

В 2018 году обследование на туберкулез прошли 76.3% от всех, кто подлежит обследованию, что на 1% больше, чем в 2017 году.

Напомним, на итоговом заседании областного правительства губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил порядок бесплатного обеспечения лекарствами для лечения туберкулеза и ВИЧ.

Для нас важно, чтобы каждый человек, страдающий этими недугами, получил от нас реальную помощь — лекарства, для них они должны быть бесплатными и предоставляться людям вовремя. В бюджете региона на 2019 год на эти цели средства предусмотрены. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, из областного бюджета на медикаменты направлено 760 миллионов рублей. Лекарства будут поставляться в специализированные подразделения медицинских учреждений.