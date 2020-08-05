Подготовка детей к новому учебному году стала проблемой для жителей Южного Урала

Не все уверены, что школы откроются 1 сентября.

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До начала учебного года остаётся чуть меньше месяца, а родители южноуральских школьников бьют тревогу. Многие из них не знают, к какому именно режиму готовить детей. Стороны разделились на два лагеря: одни утверждают, что школьники вернуться в учебные заведения, а другие предсказывают продолжение дистанционного обучения.



Сейчас в регионе уже начали открываться школьные базары. Однако если в прошлом году от родителей и детей не было отбоя, то сейчас южноуральцы спокойнее относятся к процессу подготовки к учебному году. Активность по сравнению с прошлым годом значительно снизилась, уверяют продавцы.



«Очень большое количество людей ходит и присматривает. Но оставляет покупки на конец августа, либо на начало сентября», — отметила заместитель генерального директора по коммерческой работе «Детского мира» Елена Потеряева.

Опасность может возникнуть в конце августа, когда дети и родители начнут штурмовать магазины. Тогда придётся ограничивать число покупателей, чтобы не допустить вспышек заражения коронавирусом. Эксперты предполагают, что больше всех потратятся родители первоклассников, а сэкономить смогут те, кто уже учился на удалёнке. На возвращение очного обучения надеется челябинка Анастасия Майорова. Её дочь учится в кадетском классе.

«Мы уверены, что первого сентября ребёнок пойдёт в школу. И как обычно покупаем форму, учебники, канцелярию. Всё, как всегда»,— подчеркнула жительница Челябинска Анастасия Майорова.

Отметим, что официальная позиция правительства была озвучена вице-премьером Татьяной Голиковой. Она заявила, что учебный год планируют начать в привычном формате. Однако в региональном минобре утверждают, что точная информация будет известна только в конце месяца.



«Мы ориентируемся на слова председателя правительства Михаила Мишустина о том, что все такие вопросы будут решаться 20 августа. И мы понимаем, что 20 августа для нас такая точка отсчёта и мы надеемся, что всё будет благополучно»,— сказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

К 20 августа будут подведены итоги готовности школ к новому учебному году. Также в минобре внимательно следят за ситуацией с коронавирусом. Отметим, школьникам придётся привыкать к новым условиям. На входе будут измерять температуру и поставят антисептики. Кроме того, в школах станет больше генеральных уборок и проветриваний классов.