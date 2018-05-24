/ Цветки сакуры распускаются в Горсаду имени Пушкина

Челябинцев зовут полюбоваться японским деревом в выходные.

В Горсаду имени Пушкина снова радость: зацвела растущая там сакура. Еще не все цветы раскрылись, однако дерево уже готово радовать посетителей парка великолепным ароматом и красивыми бутонами. Начало цветения сакуры означает, что в Челябинске наконец стало тепло. Теперь процессу не помешает ни дождь, ни другие сюрпризы природы.

Сакура начала цвести достаточно поздно. Это произошло из-за холодной и поздней весны. В любом случае сакура будет цвести 3−4 дня, а пик придется на выходные. Ожидаем, как всегда, большого количества челябинцев, фотографирующих наше дерево. — рассказали сайту «Первый областной» в Горсаду имени Пушкина.

Посетителей Горсада просят быть аккуратными. Это растение эксклюзивное, и будет радовать челябинцев и гостей города не один год, если относиться к нему бережно.