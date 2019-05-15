/ В челябинском парке распустилась сакура

Японское дерево снова радует горожан.

В Горсаду имени Пушкина снова зацвела растущая там сакура. На Южный Урал в начале мая пришла теплая погода, поэтому дерево не заставило себя долго ждать и порадовало посетителей парка великолепным ароматом и красивыми цветами.

Сакура будет цвести 3−4 дня. Ожидаем, как всегда, большого количества челябинцев, фотографирующих наше дерево. — рассказали сайту «Первый областной» в Горсаду имени Пушкина.

Несмотря на неожиданное похолодание, челябинцы продолжают ходить в парк и делают фото распустившихся бутонов, а также любуются им во время прогулки. Гостей Горсада просят быть аккуратными: к дереву не советуют близко подходить для предотвращения вытаптывания почвы. Эксклюзивное растение будет радовать жителей и гостей города не один год, если относиться к нему бережно.