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В Челябинске во вторник, 30 июня, и в среду, 1 июля, включат подсветку телебашни, расположенной в центре города. Конструкция засияет цветами российского триколора. Увидеть это можно с 21.00 до 24.00 по местному времени.
«Акция приурочена к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни в Челябинске запустили третьего сентября прошлого года. Подсветка осуществляется светодиодными пикселями.