Художественную подсветку на челябинской телебашне включат в день рождения РТРС

Полюбоваться уникальными эффектами горожане смогут вечером 13 августа.

Послушать 00:00

В 2001 году Указом Президента РФ № 1031 от 13 августа создана «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». РТРС входит в перечень стратегических предприятий России. Эфирное наземное телерадиовещание в регионах России обеспечивают 78 региональных, республиканских, краевых и областных радиотелевизионных передающих центров, которые являются филиалами РТРС. В этом году компания отмечает свой 19 день рождения.

В связи с этим 13 августа 2020 года с 21:00 до 24:00 будет включена архитектурно-художественная подсветка (АХП) телебашни в г. Челябинске по случаю 19-летия РТРС.

Напомним, что подсветка телевизионной башни в городе Челябинск была запущена 3 сентября 2019 года, она придала уникальность облику высотного сооружения, находящегося в центре г. Челябинска. Проект подсветки был выполнен с применением самых современных технологий, с использованием в качестве светового элемента светодиодных пикселей. Уникальная концепция подсветки позволила создать бесконечное множество световых сцен. Система контроллеров управляет яркостью и цветностью каждого пикселя в любой момент времени. АХП предназначается для архитектурно-светового и эффектного оформления телевизионной башни высотой 196 метров в темное время суток. Предусматривается три режима работы архитектурного освещения — вечерний, ночной и праздничный режим работы.



Архитектурные светильники смонтированы на четырех гранях ТВ башни, на разных уровнях.

Особенности АХП — визуализация эффектов осуществляется за счет применения пяти нитей светодиодных гирлянд на каждой грани (установлено 4800 светодиодных пиксельных светильников), а также на отметке 140 м используется медиафасад из 7 горизонтальных нитей (эффект «бегущей строки») и 6 прожекторов.